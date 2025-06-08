İran, ABD'nin Yeni Seyahat Yasağını Kınadı

İran, ABD'nin Yeni Seyahat Yasağını Kınadı
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İran, ABD'nin birçok ülkenin vatandaşlarını hedef alan yeni seyahat yasağını 'İranlılara yönelik derin düşmanlığın açık bir işareti' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Açıklamada, yasakların ayrımcı bir zihniyeti yansıttığı vurgulandı ve uluslararası kuruluşlara bu önlemlere karşı çıkma çağrısı yapıldı.

TAHRAN, 8 Haziran (Xinhua) -- İran, aralarında İran'ın da bulunduğu birçok ülkenin vatandaşlarını hedef alan yeni ABD seyahat yasağını şiddetle kınadı ve bu hamleyi "İranlılara yönelik derin düşmanlığın açık bir işareti" diye nitelendirdi.

Devlet haber ajansı İRNA tarafından cumartesi günü bildirilen açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanlığı ABD hükümetinin kararını kınayarak, kısıtlamaların yalnızca kişilerin uyruğu ve dinine dayalı olarak uygulandığını vurguladı.

Bakanlık, bu tür politikaların ayrımcı bir zihniyeti yansıttığını ve ayrımcılık yapmama ve insan haklarına saygı ilkeleri dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini de ekledi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Washington'un "tek taraflı ve ayrımcı önlemlerine" açıkça karşı çıkma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca İran'ın vatandaşlarının haklarını korumak ve ABD yönetiminin bu tür eylemlerinin sonuçlarına yanıt vermek için mevcut tüm yolları kullanacağı da belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba akşamı ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek belirli ülkelerden seyahatleri yasaklayan bir bildiri imzaladı. Beyaz Saray, 9 Haziran'da yürürlüğe girecek bildirinin Afganistan, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Myanmar, Somali, Sudan ve Yemen olmak üzere 12 ülkeden vatandaşların ABD'ye girişini tamamen yasaklayacağını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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