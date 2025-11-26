Haberler

İran, ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Tehditlerini Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Venezuela hükümetine karşı güç kullanma tehdidini uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdi. Erakçi, uluslararası toplumu ABD'nin müdahaleci politikalarına karşı ortak tutum almaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Venezuela hükümetine karşı güç kullanma tehdidini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto ile telefonda görüştü.

Erakçi, Washington'un Venezuela ve bölgedeki diğer bağımsız ülkelere yönelik baskıcı ve müdahaleci yaklaşımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek uluslararası toplumu, ABD'nin tek taraflı adımlarına karşı ortak tutum almaya çağırdı.

İsrail'in Karayipler ve Latin Amerika'daki faaliyetlerinin bölgenin barışı ve istikrarı için ciddi tehdit olduğunu dile getiren Erakçi, bu ülke yetkililerinin işledikleri suçlar nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ile ekonomik ve teknolojik işbirliği alanları da ele alındı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil Pinto, İran'ın desteğine teşekkür ederek, ülkesinin ABD'nin baskılarına karşı direnişini sürdüreceğini vurguladı.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.