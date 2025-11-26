İran, ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Tehditlerini Kınadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Venezuela hükümetine karşı güç kullanma tehdidini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto ile telefonda görüştü.

Erakçi, Washington'un Venezuela ve bölgedeki diğer bağımsız ülkelere yönelik baskıcı ve müdahaleci yaklaşımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek uluslararası toplumu, ABD'nin tek taraflı adımlarına karşı ortak tutum almaya çağırdı.

İsrail'in Karayipler ve Latin Amerika'daki faaliyetlerinin bölgenin barışı ve istikrarı için ciddi tehdit olduğunu dile getiren Erakçi, bu ülke yetkililerinin işledikleri suçlar nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ile ekonomik ve teknolojik işbirliği alanları da ele alındı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil Pinto, İran'ın desteğine teşekkür ederek, ülkesinin ABD'nin baskılarına karşı direnişini sürdüreceğini vurguladı.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.