İran, ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Askeri Tehditlerini Uluslararası Hukuka Aykırı Buldu

İran, Venezuela'nın meşru ve seçilmiş hükümetine karşı güç kullanma tehdidinin, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, uluslararası barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, ABD yönetimi tarafından Venezuela'nın meşru ve seçilmiş hükümetine karşı güç kullanma tehdidinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı.

Bekayi, ABD'nin Karayiplerdeki askeri faaliyetlerinin tırmanışının uluslararası barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesini, Venezuela'nın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmek için suistimal ettiğini söyleyen Bekayi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Karayiplerdeki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.