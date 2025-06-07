İran, ABD'nin Seyahat Yasağını Kınadı: 'Irkçı ve Ayrımcı'

İran, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren Washington yönetimini "ırkçı" olarak niteleyerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran dahil 12 ülke vatandaşlarına getirdiği ABD'ye seyahat yasağına tepki gösterdi.

Kararın Amerikalı politika yapıcılar arasında "üstünlükçü ve ırkçı zihniyetin hakimiyetinin açık bir kanıtı" ve Washington'ın İranlılara yönelik "derin düşmanlığının" göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetiminin, İran uyruklu kişileri yalnızca dinleri ve uyrukları temelinde kısıtlama kararı, yalnızca ABD karar alıcılarının İran halkına ve Müslümanlara karşı derin düşmanlığını göstermekle kalmıyor aynı zamanda ayrımcılığın yasaklanması ve temel insan hakları gibi uluslararası hukukun temel ilkelerini de ihlal ediyor."

ABD Başkanı Trump, "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olmak üzere 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.