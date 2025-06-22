İran, ABD'nin Saldırısının BM'de İncelenmesini Talep Etti

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İran, ABD'nin ülkesindeki nükleer tesislere düzenlediği saldırının 'incelenmesi ve kınanması' için BM Güvenlik Konseyi'nin acil bir oturum düzenlemesini talep etti. Saldırının ardından gerçekleşen çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı artarken, Türkiye de dahil birçok ülke İsrail'i kınadı.

İran'ın, ABD'nin saldırısının "incelenmesi ve kınanması" talebi doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) ilerleyen saatlerde toplanacak.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin gönderdiği, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" talebini içeren mektup üzerine Pakistan, Çin ve Rusya, BMGK'nin acil oturumla toplanması çağrısında bulundu.

İran'ın talep ettiği "acil oturumun" yerel saatle 3'te düzenlenmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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