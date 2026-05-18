İran basını: ABD teklifinde değişiklikler olmasına rağmen temel farklılıklar devam ediyor

İran basınına göre, ABD'nin yeni teklifinde bazı değişiklikler olsa da maksimalist ve gerçeklikten uzak yaklaşımları nedeniyle temel farklılıklar devam ediyor. İran, bloke varlıklarının iadesi ve savaş tazminatı konusunda kararlı olduğunu, nükleer silah iddialarını ise 'uydurulmuş bahane' olarak nitelendirdi.

Yarı resmi Tenim Haber Ajansı, İran müzakere ekibine yakın ismi açıklanmayan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin son durumunu ele aldı.

İran'ın, savaşı sona erdirme ve İran halkının haklarını savunma konusundaki "kararlı tutumundan" vazgeçmeyeceğini vurgulayan kaynak, İran'ın bloke edilmiş varlıklarının açık ve kesin bir şekilde ülkeye iade edilmesi gerektiğini, bazı vaatlere rağmen elde edilmiş varlıkların iadesi konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak, İran'ın, ABD'nin askeri saldırıları nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği konusundaki kararında ciddi olduğunu ancak ABD'nin tazminatın miktarı konusu ve diğer bazı maddelerde İran'ın taleplerinden çok uzak olduğunu ifade etti.

ABD'nin, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereleri nükleer meseleye bağlamaya çalışmasını "mantıksız" bir adım olarak nitelendiren kaynak, İran'ın buna razı olmayacağını ve ABD tarafının bunu anlaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın daha önce de belirttiği gibi, nükleer silah üretme niyeti yoktur." diye konuşan İranlı kaynak, "bu iddia Amerikalılar tarafından uydurulmuş bir bahane ve aldatmacadan ibarettir. Bu konu yeni metinde özellikle vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
