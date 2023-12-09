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İran, ABD'nin Gazze'deki ateşkes talebini veto etmesini kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı. İran, ABD yönetiminin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarını eleştirdi.

İran, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ateşkes talep eden tasarıyı vetosunu kınayarak, "ABD yönetiminin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının gelecek nesillere mirası utanç ve onursuzluktan başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kenani, ABD'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu belirterek, savaşın kapsamının genişletilmesinin sonuçlarından Washington ve Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını vurguladı.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı ABD vetosuna takıldı

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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