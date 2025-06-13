İran, ABD'nin Diplomatik Temsilcisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

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İran, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'nin diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi Nadine Lozano'yu Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Amerika'nın İsrail'e desteğine karşı sert tepkisini iletti.

İran, İsrail'in bugünkü saldırıları nedeniyle ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadine Lozano'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Lozano, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Lozano'ya, İran'ın, İsrail'in saldırgan eylemi ve ABD'nin buna verdiği desteğe karşı sert tepkisi iletildi.

Saldırının uluslararası yasaların ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali olduğu belirtilerek ABD'nin İsrail'e kapsamlı desteğine dikkat çekildi.

Bu saldırıların yol açtığı tehlikeli ve kapsamlı etkiler ve sonuçlardan da ABD hükümetinin sorumlu olduğu Büyükelçi'ye bildirildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington'ın diplomatik meseleleri İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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