İran, ABD'nin BMGK Vetounu Kınadı

İran, ABD'nin BMGK Vetounu Kınadı
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İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan Gazze'deki ateşkes ve insani yardımların girişine ilişkin karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu durumu ABD'nin ahlaki çöküşü ve Filistin'deki soykırımla işbirliği olarak değerlendirdi.

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Gazze'de ateşkes, İsrail'in engellediği insani yardımların girişi ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören karar tasarısının, ABD tarafından veto edilmesini kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu eylem, Amerikan karar alıcılarının ahlaki çöküşünün bir işareti ve işgal altındaki Filistin'deki bebek katliamına suç ortaklığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD'nin BMGK'daki vetolarının İsrail'in Filistin'deki işgalinin ve Gazze'de sürdürdüğü soykırımın devam etmesinin ana faktörü olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkes, İsrail'in engellediği insani yardımların girişi ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören BMGK'ya sunulan karar tasarısı dün ABD'nin tek oyuyla veto edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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