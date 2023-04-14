İran: ABD'nin Biyolojik Laboratuvarları Soruşturulmalı

TAHRAN, 14 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerinde ABD tarafından finanse edilen askeri biyolojik laboratuvarlara ilişkin raporlar hakkında "tarafsız uluslararası soruşturmalar" başlatılması çağrısında bulundu.

TAHRAN, 14 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerinde ABD tarafından finanse edilen askeri biyolojik laboratuvarlara ilişkin raporlar hakkında "tarafsız uluslararası soruşturmalar" başlatılması çağrısında bulundu.

Kenani söz konusu çağrıyı, Washington'un Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetleri hakkında soruşturma yürüten Rusya parlamento komisyonunun yayımladığı rapora karşılık, Perşembe günü Twitter hesabından yaptı.

Rusya parlamento komisyonu Çarşamba günü, ABD'nin "nükleer kış" ile eşdeğer olabilecek "genetiği değiştirilmiş evrensel bir biyolojik silah" geliştirdiğini bildirdi.

Kenani paylaşımında, Ukrayna ve diğer bazı ülkelerdeki ABD tarafından finanse edilen askeri biyolojik laboratuvarlara ilişkin raporun "derinden endişe verici" olduğunu yazdı.

Sözcü, başta Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında yapılanlar olmak üzere, ABD'nin uluslararası taahhütleriyle çelişen bu tür faaliyetlerin, insanlık için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Rus komisyonu 2007 sayfalık raporunda, son derece yıkıcı bir biyolojik silahın imalatıyla ilgili soruşturmanın, Rusya'nın Radyasyon, Kimya ve Biyolojik Savunma Birlikleri tarafından geçen yıl kamuoyuna açıklanan bulgulara dayandığını belirtti.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'da askeri operasyonlarını başlattıktan kısa süre sonra, ABD'yi burada gizli bir biyolojik silah programı yürütmekle suçlamıştı. Hem ABD hem de Ukrayna suçlamaları reddetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen ay, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların patlak vermesinden birkaç ay sonra Rus güçlerinin, ABD biyolojik laboratuvarlarının ülkedeki rolü ve işlevleri hakkında bilgi toplamaya başladığını belirtmişti.