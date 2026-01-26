Haberler

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ülkesine yönelik askeri saldırı hazırlıkları hakkında, her türlü saldırıya geniş kapsamlı bir karşılık verileceğini belirtti. Bekayi, İran'ın askeri kapasitesine güvendiğini ve geçmiş tecrübelerinin kendilerini daha güçlü hale getirdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ülkesine askeri saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin, her türlü saldırıya "geniş kapsamlı" karşılık verileceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a saldırıya hazırlandığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Bekayi, " İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayı (savaşı) dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Daha güçlü durumdayız. İran, her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı ve pişman edici bir karşılık verecektir." dedi.

Askeri güç sevkiyatı ve askeri tehditlerin, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Bekayi, "Savaş gemilerinin bölgeye sevk edilmesi, İran'ın kendi varlığını savunma konusundaki irade ve kararlılığında en küçük bir zafiyet oluşturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde, geçmişte olduğu gibi şu anda da hibrit bir savaşla karşı karşıya olduklarını söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

"Son birkaç ayda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı iddialar veya tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, bölgede yaşanacak herhangi bir emniyet sorununun hedefinin yalnızca İran olmadığının farkındadır. Bu nedenle bölge ülkeleri arasında ortak bir kaygı söz konusudur."

Ayrıca Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesaj alışverişinde bulundukları iddialarını da yalanladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
