İran, ABD'nin 9 şirketi daha yaptırım listesine almasına tepki gösterdi

İran, ABD'nin ülkenin bazı şirketlerine yönelik yaptırım kararı vermesinin " İran'ı ulusal kalkınma hedeflerini özenle takip etmeye kararlı hale getirdiğini" belirtti.

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Hazine Bakanlığının İranlı 9 şirkete yönelik yeni yaptırım kararı açıklamasına tepki gösterdi.

Kenani, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, tıpkı eski ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki gibi yaptırımlara başvurduğunu anlatarak bunun " İran'ı ulusal kalkınma hedeflerini özenle takip etmeye, yasal ve tartışılmaz haklarını kullanmaya kararlı hale getirdiğini" dile getirdi.

ABD yaptırımlarını "yasadışı ve tek taraflı" diye nitelendiren Kenani, yaptırımlara başvurma konusundaki ısrarın her şeyden çok İran'ın tutumunun meşruiyetini gösterdiğini savundu.

Kenani, İran'ın bu tür eylemlere cevap verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin üretimi, satışı ve sevkiyatında önemli bir rol oynayan 9 şirketi yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Tahran'ın yasa dışı gelir kaynaklarını hedef almaya odaklanmaya devam ediyor ve bu ticareti kasten kolaylaştıranlara karşı yaptırımlarını uygulamayı sürdürecek." ifadelerini kullanmıştı.