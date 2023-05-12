İran, ABD'nin 2022'de Yaptığı Devasa Silah İhracatını Eleştirdi

TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin "savaş, katliam ve baskı" için başka ülkelere silah ihraç ederken "demokratik değerleri" koruma sloganını kullanmasını eleştirdi.

TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin "savaş, katliam ve baskı" için başka ülkelere silah ihraç ederken "demokratik değerleri" koruma sloganını kullanmasını eleştirdi.

Kenani Cuma günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2022 yılında ABD tarafından yapılan silah satışlarına ilişkin Amerika menşeli kar amacı gütmeyen haber kuruluşu Intercept'in yayımladığı verilere yer verdi.

Kenani, Intercept'in istatistiklerine atıfla, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ABD'nin dünyanın en büyük silah ihracatçısı olduğunu söyledi.

Sözcü Kenani, ABD'nin 2022'de 142 ülkeye silah sattığını ve dünyadaki tüm yıllık silah satışının yüzde 40'ını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kenani ayrıca, Joe Biden yönetiminin ilk mali yılında, ABD'nin diğer ülkelere 206 milyar dolar değerinde silah sattığını da sözlerine ekledi.