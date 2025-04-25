İran ABD Müzakereleri İçin İyi Niyet Çağrısı Yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için "karşı tarafın iyi niyet ve ciddiyet göstermesi ve gerçekçi olması" gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bekai, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Makat'ta yapılacak müzakerelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekai, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD ile dolaylı görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki diplomatik ve teknik uzmanlardan oluşan heyet ile bugün Maskat'a gideceğini bildirdi.

İki ülkenin üst düzey müzakerecilerinin katılımıyla eş zamanlı olarak teknik uzman toplantılarının düzenlenmesi konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığına işaret eden Bekai, şunları kaydetti:

"Ev sahibi Umman tarafından yapılan planlama ve İran ile ABD arasındaki mutabakat temelinde, ülkemiz Dışişleri Bakanı ile ABD Başkanı'nın özel temsilcisi (Steve Witkoff) arasında uzman toplantıları ve dolaylı görüşmeler cumartesi günü gerçekleştirilecek. Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için ABD tarafının iyi niyet ve ciddiyet göstermesi ve gerçekçi olması gerekir."

İran heyetinin atacağı her adımda geçmiş tecrübeleri göz önünde bulundurarak karşı tarafın davranışlarına göre değerlendirmeler yapacağını dile getiren Bekai, İran halkının hak ve çıkarlarını gözetmek için her türlü çabanın gösterileceğini vurguladı.