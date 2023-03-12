İran: ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, nükleer müzakerelerle ilgili ABD ile aracılar üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirtti.

Abdullahiyan, ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarını aktararak "Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Tutukluların takasını "tamamen insani bir durum" olarak değerlendirdiklerini söyleyen Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında."

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, bugün Tahran-Washington arasında daha önceki tutuklu takaslarına aracılık eden Umman'a giderek, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İki ülkede de tutuklu vatandaşlar var

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 3 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, "insani nedenlerle" serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi ise casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.