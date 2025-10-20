Haberler

İran, ABD ile Temasların Resmi Müzakere Olmadığını Vurguladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın ABD ile aracılar üzerinden mesaj alışverişine devam ettiğini ancak bu durumun resmi müzakereler olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Bekayi, ABD'nin aşırı taleplerinin yeni müzakerelerin önünde engel oluşturduğunu dile getirdi.

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın İran ile ABD arasında yeni bir arabulucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığı yönündeki bir soru üzerine Bekayi, İran ile ABD arasında aracılar üzerinde temasların devam ettiğini ancak bunun müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildiği anlamına gelmediğini belirtti.

İki tarafın da birbirinin haklarına saygı duyması gerektiğini söyleyen Bekayi, müzakerelerin eşit şartlar oluşmadan şekillenmeyeceğini kaydetti.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'dan telefon aldığı" yönündeki iddiasının sorulması üzerine Bekayi, "Aracılar üzerinden temaslar yapılıyor. Şu anda müzakere aşamasında değiliz. (ABD'nin) Aşırı beklenti ve talepleri devam ettiği sürece müzakere ve uzlaşı zemini olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın çıkarlarını ve haklarını dikkate alan "makul bir diyaloğa" hazır olunması halinde ABD ile nükleer müzakerelere açık olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
