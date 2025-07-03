İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Yeniden Başlayabilir

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile dolaylı iletişimde olduklarını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için Washington'un diplomasiye bağlı kalması gerektiğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin tekrar başlaması için ABD'nin gerçek bir taahhüt göstermesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile dolaylı yoldan bağlantıda olduklarını ve İsrail'in saldırıları sonrasında durdurulan nükleer müzakerelerin devamı için Washington'un diplomasiye bağlı olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Bekayi, İran medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlatılacağına dair haberlere ilişkin, "Dolaylı temaslar olduğunu biliyorum. (Dışişleri) Bakanımız Umman, Katar ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunuyor ve diplomasi asla durmuyor." dedi.

İranlı Sözcü, "Onlar (Amerikalılar) diplomasiye gerçekten bağlı olduklarını göstermeli. Diplomasi kötüye kullanılmamalı veya aldatma veya psikolojik savaş aracı haline getirilmemeli." ifadelerini kullandı.

ABD'den yayın yapan Axios, Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacaklarını ileri sürmüştü.???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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