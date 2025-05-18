İran ABD ile Müzakerelerde Nükleer Konsorsiyum Önerisi Gündemde

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD ile müzakerelerin olumlu devam etmesi halinde Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle bölgesel nükleer konsorsiyumun gündeme gelebileceğini söyledi.

Tahran Diyalog Forumu sırasında "EcoIran" adlı basın kuruluşuna konuşan Revançi, son zamanlarda basında yer alan ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere Basra Körfezi ülkeleriyle ortak bir bölgesel nükleer konsorsiyum önerisine değindi.

Teklifin İran tarafından gelmediğini söyleyen ancak buna rağmen nasıl ortaya atıldığını da açıklamayan Revançi, "Nükleer konsorsiyum fikrini biz gündeme getirmedik ancak bu fikirler gündeme getirildi. Çalışmalar ilerlerse ve bu konu ciddi bir şekilde tartışılırsa üzerinde çalışılabilir." dedi.

Nükleer konsorsiyum fikri ilk olarak İran basını tarafından duyurulmuştu. ABD ile nükleer görüşmeler sırasında İranlı müzakerecilerin Suudi Arabistan ve BAE de dahil olmak üzere Basra Körfezi ülkeleriyle ortak bir bölgesel nükleer konsorsiyum kurulmasını önerdiği bildirilmişti. Haberde, plana göre, bu ülkelerin ortak denetimi altında uranyum zenginleştirme faaliyeti yürütülmesinin öngörüldüğü aktarılmıştı.

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ise konsorsiyum önerisine, "50 yıl önce Fransa ile konsorsiyum deneyimi yaşadık. İran ödeme yaparak, Fransa'nın nükleer endüstrisinin kurulmasına katkı sağladı ancak yakıt alamadı ve yatırımını ve nükleer malzemesini kaybetti." diyerek karşı çıkmıştı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.