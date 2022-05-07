İran, AB Siyasi Direktörü Mora'nın 10 Mayıs'ta Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın ABD ile İran arasında çözüme kavuşamayan meseleler nedeniyle çıkmaza giren Viyana'daki nükleer müzakereleri yeniden başlatabilmek için 10 Mayıs'ta Tahran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın yapan "Nournews", AB Siyasi Direktörü ve Başmüzakereci Mora'nın 10 Mayıs'ta Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "AB'nin Tahran ve Washington arasındaki görüş alışverişinde oynadığı rol göz önüne alındığında Mora'nın Tahran ziyareti, Viyana'daki görüşmelerde çözülemeyen küçük ama önemli meseleler üzerinde yapıcı istişareler için yeni bir adım olarak görülebilir." ifadelerine yer verildi.

Mora, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılması konusuyla ilgili İran ile ABD arasındaki çıkmazı ortadan kaldırmak için İranlı yetkililerle görüşecek.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırımların kaldırılması konusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi ise nükleer anlaşmanın kapsamı dışındaki yaptırımların kaldırılması için Washington'un endişelerinin Tahran tarafından giderilmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD medyasında, Washington'un Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılsa dahi ona bağlı Kudüs Gücünün listede tutulacağı bir plan üzerinde çalıştığına dair iddialar yer alıyor. İran ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koşuyor.

Washington, Nisan 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.