İran, AB Büyükelçilerini Protesto Etti

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) Tahran'daki büyükelçilerini, AB'nin Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu ve Basra Körfezi'nde İran ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) egemenlik iddiasında bulunduğu adalarla ilgili açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve AB dışişleri bakanlarının Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına ilişkin ortak açıklamasının yayımlanmasının ardından, AB ülkelerinin büyükelçileri ve misyon şefleri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'nin Avrupalı diplomatlara hem AB'nin "İran'ın egemenliğindeki adalarla ilgili müdahaleci" açıklamaları hem de Tahran'ın nükleer programıyla ilgili tutumu nedeniyle protesto notası ilettiği kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin söz konusu adalara ilişkin tutumunun "devletlerin ulusal egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı ilkesinin ihlali" olduğu savunuldu.