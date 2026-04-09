Haberler

İran'a saldırılar nedeniyle ara verilen Netanyahu'nun yargılanmasına devam edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki duruşması pazar günü yapılacak

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ara verilen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasına, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesten sonra yeniden başlanacak.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun bir sonraki duruşması pazar günü yapılacak.

İsrail'in İran'a saldırılar sırasında ilan ettiği "olağanüstü hal", geçici ateşkesin devreye girmesiyle kaldırıldı. Mahkeme, olağanüstü halin kaldırmasından birkaç saat sonra, Netanyahu'nun duruşmalarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Olağanüstü halin kaldırılması ve yargı sisteminin yeniden faaliyete geçmesiyle duruşmalar her zamanki gibi devam edecek." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

