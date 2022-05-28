İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü - Haberler

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İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Keşm Valisi Muhammed Hüseyni, konuya dair açıklama yaptı.

Hüseyni, eğitim uçağının henüz belirlenemeyen nedenle adadaki bir dağ köyü yakınlarında düştüğünü belirtti.

Vali Hüseyni, denize düşen uçaktaki iki kişinin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığını ifade ederek, uçağın düşme sebebinin ise incelendiğini aktardı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Basra Körfezi'nin girişinde Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alıyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Basra Körfezi İran Güncel Haberler

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