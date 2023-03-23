İran 8 Yılın Ardından Venezuela'ya 2.000 Otomobil İhraç Etti

TAHRAN, 23 Mart (Xinhua) -- Ülkenin önde gelen otomobil üreticisi İran Khodro Endüstri Grubu (IKCO) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran sekiz yıllık aranın ardından Latin Amerika ülkesi Venezuela'ya 2.000 sedan otomobil ihraç etti.

TAHRAN, 23 Mart (Xinhua) -- Ülkenin önde gelen otomobil üreticisi İran Khodro Endüstri Grubu (IKCO) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran sekiz yıllık aranın ardından Latin Amerika ülkesi Venezuela'ya 2.000 sedan otomobil ihraç etti.

Perşembe günü IKCO'dan yapılan açıklamada, ihracatı gerçekleştirilen otomobillerin Dena ve Rana modeller olduğu kaydedilirken, şirketin hedef pazarlarını genişletmek, daha fazla katma değer yaratmak ve ülke pazarından daha büyük yer kaplamak amacıyla Venezuela'ya ihracatı artırmayı gündemine aldığı eklendi.

Şirket, Venezuela halkının IKCO ürünlerine ilgisi göz önüne alındığında, ülkeye sedanların yanı sıra ağır ve yarı ağır iş makineleri, otomobil yedek parçaları ve motosikletler de ihraç etmeyi düşündüğünü söyledi.

İran Emek Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Kasım ayında Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez, ülkesinin İran'dan toplam 80.000 adet otomobil sipariş ettiğini ve ilk aşamada bunların 1.000 tanesinin teslim edileceğini söylemişti.

Her ikisi de ABD yaptırımlarından ağır etkilenen İran ve Venezuela, son yıllarda bunun etkilerini dengelemek adına ekonomi ve enerji alanlarında yakın ilişki kurdu.

İran aynı zamanda Irak, Ermenistan ve Azerbaycan gibi diğer ülkelere de otomobil ihracatı yapıyor.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kasım ayında ülke, Rusya ile otomobil ihracatına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptının, 300 milyon ABD doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.