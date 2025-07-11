İran, 772 Binden Fazla Düzensiz Afgan Göçmeni Ülkesine Gönderdi

İran, mart sonundan bu yana 772 binden fazla düzensiz Afgan göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan bu yana 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını açıkladı.

Düzensiz göçmenlerin yüzde 67'sinin Dogarun, yüzde 32'sinin Milek, yüzde 1'inin ise Mahirud sınır kapılarından Afganistan'a geçtiğini aktaran Yarahmedi, şunları söyledi:

"Kaçak Afgan vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi, halkın en önemli taleplerinden biridir ve bu talep, tüm güvenlik, kolluk kuvvetleri, hizmet ve yürütme kurumlarının çabaları ve desteğiyle başarıyla gerçekleştiriliyor."

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, ülkede yaklaşık 6 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirtiyor.

İran'da 2023'te başlayan büyük çoğunluğu Afgan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran medyasındaki bazı isimler ise kitlesel sınır dışı uygulamalarının göçmenler arasında ayrımcılığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bununla ilgili 1300'den fazla İran ve Afganistan vatandaşı aktivist tarafından kaleme alınan mektupta, sınır dışı işlemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştu.