İran, 5 İHA Düşürdüğünü Açıkladı
İran Emniyet Teşkilatı, Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde toplam 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Sınır muhafızlarının başarılı operasyonları sonucunda bu İHA'lar tespit edilip etkisiz hale getirildi.
İran, Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde 5 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İran Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli sınır bölgelerindeki sınır muhafızlarının, son birkaç saat içinde 5 İHA'yı tespit edip düşürmeyi başardığı bildirildi.
Açıklamada, Sınır Muhafız Kuvvetleri tarafından Urumiye'de 1, Erdebil'de 3 ve Merivan kentinde de 1 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel