İran 4 Airbus uçak satın aldı

İran basınında 4 Airbus uçak ithal edildiğine ilişkin haberlerin yer almasının ardından, yetkililer satın alımı doğruladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Huşhu, uçak ithalatını teyit etti.

Huşhu açıklamasında, "Fransa'da üretilen Airbus 340 tipi uçaklar geçtiğimiz günlerde ülkeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

İthalatın detayları hakkında bilgi verilmedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD'nin 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), KOEP ile kaldırılan ya da istisna tanınan tüm yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasına karar vermişti.

Bu çerçevede, 6 Ağustos 2018'de yürürlüğe giren ABD yaptırımları sivil havacılık sektörünü de kapsıyor. Yaptırımlar nedeniyle İran, yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı yapamıyor.

İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, Aralık 2021'de uçakların yarısından fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için uçamaz halde olduğunu açıklamıştı.

Ülkede, uçak arızaları nedeniyle sık sık uçuşlar iptal ediliyor, seferlerde gecikmeler yaşanıyor.