İran: 30'dan Fazla Üniversite ABD ve İsrail Saldırılarının Doğrudan Hedefi Oldu

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf, savaşın başladığı şubat ayı sonundan bu yana 30'dan fazla İran üniversitesinin ABD ve İsrail tarafından doğrudan hedef alındığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Simai Sarraf cumartesi günü, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan ve cuma günü ABD ve İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Şehit Beheşti Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bakan yaptığı açıklamada, saldırılarda beş üniversite profesörü ve 60'tan fazla öğrencinin hayatını kaybettiğini belirterek, İran'ın altyapısına yönelik saldırıları "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua