İran, 20 ton insani yardım taşıyan bir uçağı Türkiye'ye gönderdi

İran, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için 20 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 20 ton insani yardım malzemesinin bulunduğu kargo uçağı Şanlıurfa Havalimanı'na indi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İran, 200'ü aşkın kişiden oluşan arama kurtarma ve acil yardım ekiplerini Türkiye'ye göndermiş, Adıyaman'da da tam teşekküllü bir sahra hastanesi kurmuştu.

Bunun yanı sıra İran, tonlarca insani yardım, ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı yardım malzemeleri de göndermişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla.8 Mart'ta Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş ayrıca Adıyaman'daki çadır ve konteyner kentleri ziyaret etmişti.