İran, 20 Bin Megavatlık Nükleer Elektrik Üretim Projesini Başlattı

İran, 20 Bin Megavatlık Nükleer Elektrik Üretim Projesini Başlattı
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesinin fiilen başladığını duyurdu. Projenin uygulayıcı şirketleri kuruldu ve devlet destekleriyle ilerleyecek.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesinin başlatıldığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İslami, Atom Enerjisi Kurumu Verimlilik Komitesi toplantısında konuştu.

İslami, 20 bin megavat nükleer elektrik üretim projesinin başladığını belirterek, "Bu büyük proje fiilen başlatıldı. Uygulayıcı şirketler proje bazlı kuruldu ve devlet destekleriyle işi ilerletecekler." dedi.

Buşehr Nükleer Santrali'nin son 10 yılda 72 milyar kilovat elektrik ürettiğini aktaran İranlı yetkili, bunun 110 milyon varil petrol tasarrufuna denk geldiğini, bu tesisin inşaat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyar avro olduğunu kaydetti.

İslami, 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesinin ayrıntıları hakkında ise bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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