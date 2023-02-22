İran 12 Günde Kaçak Mal Taşıyan 81 Gemiye El Koydu

TAHRAN, 22 Şubat (Xinhua) -- İran sınır muhafızları son 12 gün içinde kaçak mal taşıyan 81 gemiye el koydu ve 145 kaçakçıyı tutukladı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansının Salı günkü haberine göre İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmad-Ali Goudarzi, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde İran sınır polisi tarafından el konulan eşyaların sergilendiği töreninde gazetecilere konuştu.

El koyma ve tutuklamaların, ülke çapında 9 Şubat'ta başlayan Ra'ad (Gök gürültüsü) kod adlı kaçakçılıkla mücadele operasyonlarının bir parçası olduğunu söyleyen Goudarzi, son yedi gün içinde el konulan eşyaların değerinin 14 milyon Amerikan doları olduğunu belirtti.

Goudarzi, İran sınır muhafızlarının ülkenin güney sularında son 24 saat içindeki operasyonlardan birinde 2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirdiğini söyledi. Bir başka operasyondaysa, Buşehr eyaleti açıklarında 5.000 kılıç ve paladan oluşan Amerikan yapımı, ateşli olmayan kaçak silah taşıyan bir gemiye el konuldu.

Goudarzi, son günlerde tutuklanan 145 kaçakçının tamamının adli makamlara teslim edildiğini ve ağır cezalar alacaklarını söyledi.

İranlı yetkili ayrıca, son dört ayda sınır bölgelerinde 3.000 ateşli silahın ve mevcut İran takvimi yılının başladığı 21 Mart 2022'den bu yana toplam 60 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini sözlerine ekledi.