Iraklı Yetkili: Irak, Çin ile Ticaretinde Yuan Kullanmayı Planlıyor

BAĞDAT, 24 Şubat (Xinhua) -- Irak Merkez Bankası (CBI), Irak'ın döviz erişimini iyileştirmek amacıyla Çin ile ticaretinde Çin yuanı kullanmayı planlıyor.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan Irak Federal Denetleme Üst Kurulu Medya Ofisi'nden Ammar el-İbrahimi, Irak Merkez Bankası'nın Çarşamba günü Irak dinarının döviz kuru istikrarını desteklemeyi ve ülkede dövize erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir önlemler paketi açıkladığını söyledi.

El-İbrahimi, Irak Merkez Bankası önlemlerinde ilk seçeneğin, Çinli bankalarda hesabı olan Iraklı bankaların bakiyelerini desteklemek üzere merkez bankasının yuan rezervlerini kullanmak olduğunu belirtti.

El-İbrahimi, ikinci seçeneğinse merkez bankasının JP Morgan ve Singapur Kalkınma Bankası hesaplarındaki dolarları, Çin'deki nihai hak sahiplerine yönelik ödemeler için yuana dönüştürmek olduğunu açıkladı.

Irak pazarının, Irak petrolünün önemli ithalatçılarından biri olan Çin'den gelen mallarla dolu olduğunu kaydeden El-İbrahimi, bu önlemlerin, Çinli banka ve şirketlerle işleri olan işletmelerin operasyonlarını kolaylaştıracağını vurguladı.

El-İbrahimi, Irak Merkez Bankası'nın bu son önlemlerinin, Çin yuanının uluslararası piyasalardaki artan önemini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Irak'taki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 2022'de Çin ile Irak arasındaki toplam ticaret hacmi 53,37 milyar ABD dolarına ulaştı.