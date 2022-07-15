Iraklı Türkmenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Türkmen Kardeşlik Ocağının düzenlediği programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Programa Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkmen Kardeşlik Ocağı mensupları, Türkmen yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Faruk Abdullah burada yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'u milli iradenin teröre karşı zafer kazandığı gün olarak" niteledi.

Onlarca sivilin vatan uğruna şehit olduğunu belirten Abdullah, Türk milletinin bir kez daha büyük evi saydığı vatanını canı ve kanı pahasına koruduğunu ifade etti.

Son iki günde iki önemli olayın yıl dönümünü birlikte yaşadıklarını aktaran Abdullah, dün 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını, bugün ise 15 Temmuz şehitlerini yad ettiklerini söyledi.

"Terör örgütleri bulundukları ülkelerle Türkiye'nin ilişkisini zehirliyor"

Büyükelçi Güney de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye ve milletine darbe yapmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı halkın darbesinin 6. yılını idrak etmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Türk halkının korkusuzca tankların önüne çıkmasının fedakarca bir olay olduğunu aktaran Güney, darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün de PKK ve DEAŞ gibi bazı aktörlerin kullandığı unsurları olduğunu dile getirdi.

Güney, bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti ve bekasını asla istemeyen ve bulundukları ülkelerde de bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini zehirleyen unsurlar olduklarını kaydetti.

Son 6 yılda Türkiye'nin bu unsurları bulundukları yerlerde temizlediğini ve hala mücadeleye devam ettiğini aktaran Güney, terör örgütünün eğitim kisvesi altındaki faaliyetlerine yönelik Türkiye'nin ciddi adımlar attığını ifade etti.

Törer örgütüne ait okullardan mezun olan Iraklı gençlerin Türkiye'de eğitim hayatlarına devam edemeyeceklerini hatırlatan Güney, bu öğrencilerin diplomalarının Türkiye'de tanınmadığına dikkati çekti.

Güney, ayrıca FETÖ, DEAŞ ve PKK ile mücadele konusunda Irak'la iş birliğinin devam ettiğine vurgu yaptı.

Büyükelçi Güney, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlarla birlikte 14 Temmuz Kerkük katliamında şehit olan Türkmenleri de rahmetle andıklarını aktardı.

Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflar sergilendi.