Iraklı Türkmen kuyumcu ustası yaklaşık 30 yıldır 'altını hat sanatıyla' buluşturuyor

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Erbil kentindeki Türkmen kuyumcu ustası Yahya İbrahim Erbilli, 1995 yılından bu yana altınlara isim ve resim işliyor.

Erbil'in tarihi Kayseri Çarşısı'ndaki Türkmen esnafın bir kısmı terzilik, marangozluk ve kumaşçılık gibi mesleklerle uğraşırken bir kısmı da kuyumculuk mesleğini sürdürüyor.

Burada aile mesleğine yeni bir boyut kazandıran Erbilli de hattatlık sanatı sayesinde altın üzerine her türlü isim ve resmi nakşediyor.

"Altına işlenen motifler, isimler ve şekiller çok hassastır ve estetik olmalıdır"

Erbilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyumculuğu ailesinden devraldığını ve yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Altın alım ve satımının yanı sıra ürünlere hat ve resim nakşettiklerini aktaran Erbilli, "Kuyumculuk mesleğinde en önemli şey tasarım yapabilmektir. Çünkü altına işlenen motifler, isimler ve şekiller çok hassastır ve estetik olmalıdır. Buna talep de çok oluyor." dedi.

Erbilli, müşterilerin siparişi ve talebi doğrultusunda yüzük, bilezik ve kolyelere her türlü tasarımı yapabildiğini söyledi.

"Biz bu işi elle yapmayı seviyoruz"

Kuyumculuk sanatını icra etmenin yanında bu geleneği de canlı tutmanın çabası içinde olduklarına dikkati çeken Erbilli, şu ifadeleri kullandı:

"Bir resmin, altına işlenebilmesi için birkaç merhaleden geçmesi gerekiyor. Resim önce kağıt üzerine çizilir ve altın üzerine yapıştırıldıktan sonra kesim işlemine geçilir. Kesim işleminin çok hassas bir ustalık ve milim oynamadan yapılması gerekir. Kesim işlemi tamamlanınca hassas bir zımpara ile altın parçacıkları ve tozu temizlenmeli ve parlatılmalıdır."

Erbilli, çeşitli tasarımların bilgisayarda da yapılabildiğine ancak bazı motiflerin dijitalde istendiği sonucu vermediğine dikkati çekerek, "Bunların mutlaka elle çizilmesi ve işlenmesi gerekiyor. Biz bu işi elle yapmayı seviyoruz ve birçok müşteri de el emeğine saygı duyuyor ve rağbet ediyor." diye konuştu.

Müşteriler daha çok "divani hat" türünü seviyor

Güzel yazı sanatında da birkaç hat bulunduğunu ve bunların başında da "divani" hattın geldiğini belirten Erbilli, müşterilerin daha ziyade bu yazı türünü tercih ettiğini dile getirdi.

Altın işlemeciliğini sevdiğini ve bunun yanı sıra gümüşe ve diğer madenlere de hat sanatını icra ettiğini ifade eden Erbilli, "Müşterilerimiz arasında yerel halk olduğu gibi turistler de var. Bazen yabancılar birçok değişik ve ilginç talepte bulunuyorlar. Biz de onların isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.