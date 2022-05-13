Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızım sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp, emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra iki kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.

2 saatlik savunmasının ardından mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanıkların ifadelerine geçti. Duruşma sürüyor.