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Iraklı Saat Tamircisi 54 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

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Bağdat'ta 54 yıldır saat tamirciliği yapan Seyyid Muhammed Araci, bozuk saatleri tamir ederek müşterilerini mutlu ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı saatlerin işini etkilediğini belirten Araci, müşterilerinin hatıra saatlerini onarmak için pahalı da olsa para verdiklerini söyledi.

Iraklı saat tamircisi Seyyid Muhammed Araci, başkent Bağdat'ta 54 yıldır vaktini "başkalarının zamanını ayarlamakla" geçiriyor.

71 yaşındaki Araci, Bağdat'ın tarihi meydanlarından Meydan'da müzeyi andıran küçücük dükkanında bozuk kol, masa ve duvar saatlerini tamir ediyor.

AA muhabirine konuşan Araci, 54 yılını verdiği mesleğiyle ilgili şunları söyledi:

"Dayımlardan öğrendiğim bu mesleğe 15 yaşında başladım. Dayımlar da bu mesleği dedemden devralmıştı. Şu an ailenin tek saat tamircisi ben kaldım. 71 yaşındayım ve sanırım buranın da tek ve en eski saat tamircisiyim. Çalıştığım zanaattan evimin masraflarını da çıkarıyorum. Bir kızım var. Ona mesleği öğretmek istedim ama meşakkatli iş olduğu için öğrenmek istemedi."

"Yorulsam da müşterinin bana emanet ettiği emanetini teslim etmem lazım"

Araci, yaz aylarında Bağdat'ın aşırı sıcakları yüzünden dükkanda çalışamadığını ve bozuk saatleri evine götürerek orada tamir ettiğini anlattı.

Sadece kol saati değil, duvar ve masa saatlerini de onardığını söyleyen Iraklı saat tamircisi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan akıllı kol saatlerinin işini etkilediğini belirtti.

Araci, "Bazı müşteriler, dedesi ya da babasından kalan hatıra saatleri onarmak isteyebiliyor. Bunların onarımı yorucu olsa da, o insanları mutlu ediyor. Bu tür müşteriler bu tür saatlerin onarımına pahalı da olsa para veriyor. Yorulsam da müşterinin bana emanet ettiği emanetini onarılmış şekilde teslim etmem lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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