Iraklı liderler, Sadr'ı 'ulusal diyalog toplantılarına katılmaya' çağırdı

Irak'taki farklı etnik ve mezhebi bileşenleri temsil eden siyasi liderler, siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a ülkedeki krizden çıkış için ulusal diyalog toplantılarına katılma çağrısı yaptı.

Irak'taki farklı etnik ve mezhebi bileşenleri temsil eden siyasi liderler, siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a ülkedeki krizden çıkış için ulusal diyalog toplantılarına katılma çağrısı yaptı.

Iraklı siyasiler, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında ikincisi düzenlenen ulusal diyalog toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan kriz karşısında tüm siyasi grupların sorumluluk içerisinde olduğu ifade edilerek, istikrar için çaba harcanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıların sürmesi hususunda mutabakata varan liderlerin, ulusal çözüm noktasında yol haritası belirlemek için tüm siyasi gruplardan oluşan teknik heyet oluşturma kararı aldığı belirtildi.

Bu heyetin görevinin de yeniden seçim yapılması, seçim yasası ve seçim komiserliğinin yapısının değiştirilmesi için fikir ayrılığına düşen siyasi grupları yakınlaştırmak olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Toplantıya katılan liderler, anayasal kurumların yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sadr Hareketi'ne ihtilaflı konuları görüşmek için toplantılara katılma çağrısı yinelendi." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat'taki ikinci ulusal diyalog toplantısına tüm etnik ve mezhebi bileşenleri temsil eden liderlerle Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert katıldı.

Toplantıya Sadr grubundan ise katılım gösteren olmadı.

Iraklı liderler, ülkedeki siyasi tıkanıklığı görüşmek için daha önce de Kazımi liderliğinde toplanmış, söz konusu toplantı Sadr tarafından boykot edilmişti.

Mukteda es-Sadr, Meclisin feshedilmesi ve erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr dışındaki siyasi liderler ise önce Meclisin yeniden faaliyete başlaması gerektiği üzerinde duruyor.

Sadr destekçileri yaklaşık bir ay Meclis bahçesinde oturma eylemi yapmıştı. Irak Meclisi bir aydan uzun süredir toplanamıyor.