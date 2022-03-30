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Iraklı iş insanları Şuhut'ta incelemelerde bulundu

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Iraklı iş insanları Şuhut'ta incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar'a Uluslararası Yatırım Kongresi için gelen Iraklı iş insanları, Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) gezdi.

Afyonkarahisar'a Uluslararası Yatırım Kongresi için gelen Iraklı iş insanları, Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ni ( Osb ) gezdi.

Yatırım kongresi için Afyonkarahisar'da bulunan 5 Iraklı iş insanı, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra ilçedeki OSB'ye geçen iş insanları, yönetim kurulu üyesi Umut Eroğlu ile müdür Erol Ünsoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Yatırım, OSB, Güncel, Haberler

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