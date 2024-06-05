Iraklı Hat Sanatçısı Ayasofya'da Hat Çalışmalarını Yeniden Yapmak İstiyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 yıldır hat ve güzel yazı sanatçısı olarak mesleğini yaşatmaya çalışan ve kentteki camilere hat nakşeden Nehro Kadir Reşid, Ayasofya Camisindeki hat çalışmalarını yeniden yapmanın hayalini kuruyor.

Reşid, Irak'ta hat sanatının yeniden canlanması ve yeni nesillere öğretilmesi için hem Süleymaniye'de hem de yurt dışında çalışmalar yürütüyor.

Osmanlı döneminden kalma hat eserlerine yoğun ilgisi bulunan 47 yaşındaki Reşid'in planları arasında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hat çalışmalarını aslına uygun bir şekilde yeniden nakşetmek de yer alıyor.

Hat sanatını öğrenmek isteyenlere gönüllü öğretmenlik yapıyor

Reşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır bu alanda kendini geliştirerek, unutulmaya yüz tutmuş hat ve güzel yazı sanatını icra ettiğini söyledi.

Hat öğretmenliği de yapan Reşid, gönüllü olarak bu sanata yeni başlayanlardan, uzmanlık seviyesinde olanlara kadar dersler verdiğini kaydetti.

Reşid, Türkiye de dahil çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ve Katar'da da bir hat çalışmasına imza attığını aktardı.

Hayali Ayasofya'daki hat çalışmalarını yeniden yapmak

Hat sanatının altın çağını Osmanlı Devleti döneminde yaşadığını vurgulayan Reşid, "Bu sanatta zevk ve renklere dair detaylar olmalı. İslami sanatların kendine has renkleri var. Ben daha çok sıcak renkler kullanıyorum. İslami sanat her zaman kendi renklerini kullanır." diye konuştu.

Reşid, Osmanlı döneminin bazı büyük hattatların eserlerini yeniden yaptığını ancak sanatçıların imzalarını aslına uygun bir çalışma yapmak amacıyla eserlerinde muhafaza ettiğini dile getirdi.

Iraklı hattat, gelecek planlarına ilişkin şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle ilerde, mühendislik ve tasarım harikası Ayasofya Camisinde bulunan en büyük hat tablosunu yapmayı düşünüyorum. Halihazırda en büyük hat yazısı şu an Ayasofya Camisinde. Bunu tekrardan yapmayı düşünüyorum. Aynı şekilde bu emanetleri olduğu gibi aktaracağım. Bu ahlaki bir sorumluluk."