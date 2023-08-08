Iraklı bal üreticileri zorluklara rağmen arıcılık mesleğini sürdürüyor

Irak'ta kuraklık, hastalıklar ve iklim krizi gibi zorluklara rağmen bal üretimi yapan çiftçilerin kararlılığı

HABER: Iraklı bal üreticileri tüm zorluklara rağmen arıcılık mesleğini sürdürmeye kararlı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kovanları kontrol eden arıcıların çeşitli görüntüleri

2. Bal toplayan bir arıcının çeşitli görüntüleri

3. Balın çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Irak'ta birçok çiftçi kadim zamanlardan beri bilinen arıcılık ve bal üretimi mesleğini sürdürmeye kararlı görünüyor.

Ancak bu meslek günümüzde yüksek yaz sıcaklıkları, hastalıkların yayılması ve iklim krizi nedeniyle ülkede etkili olan kuraklık gibi birçok zorlukla mücadele ediyor.

Selahaddin vilayetinde bir çiftçi olan 50 yaşındaki Ali Lafta'ya göre, yeterli su olmadığı için arılara yetecek miktarda çiçekli bitki de bulunmuyor. Bu durumda çiftçiler ellerindeki kovanları korumaya çalışıyor.

Güçlüklere rağmen bol miktarda bal üretmeyi başaran Lafta, "Her gün bir çay kaşığı bal, sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar" diyerek balının kalitesiyle övünüyor.

Bağdat'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan Zuluhiye bölgesindeki bir hayvan sağlığı kliniğinde müdür olan Dr. Ghaleb al-Jubouri, Xinhua'ya verdiği demeçte arı kovanlarının özellikle yaz döneminde zorlu koşullara maruz kaldığını, bu yüzden arıları etkileyen birçok hastalıkta artış görüldüğünü söyledi.

Al-Jubouri'ye göre arıcılar her şeye rağmen, cilt enfeksiyonlarına yönelik tedavi reçetelerinin yazıldığı kil tabletlerde görüldüğü üzere binlerce yıllık kökleri Sümer dönemine kadar uzanan arıcılık mesleğini başarıyla sürdürmek için kararlılıkla çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)