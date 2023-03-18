Iraklı baba, ABD askerlerinin kurşunuyla ölen oğlu için 17 yıldır adalet arıyor

Iraklı baba Ala Ebu Hüseyin, 2006 yılında üniversiteden mezun olduğu gün ABD askerlerinin kurşunuyla öldürülen oğlu için yıllardır adalet arayışını sürdürüyor.

Iraklı baba Ala Ebu Hüseyin, 2006 yılında üniversiteden mezun olduğu gün ABD askerlerinin kurşunuyla öldürülen oğlu için yıllardır adalet arayışını sürdürüyor.

Başkent Bağdat'ta yaşayan emekli Albay Ebu Hüseyin'in oğlu Hüsam, 2006 yılında mezuniyet heyecanı ve mutluluğunu kutlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri kenarında yemek yerken ABD askerlerinin kaldığı Saddam Hüseyin'in sarayından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Oğlunun hasretini 17 yıldır gönlünde taşıyan baba Ebu Hüseyin AA muhabirine adalet arayışında geçirdiği süreçlere dair açıklamada bulundu.

Baba Ebu Hüseyin, oğlunun mezun olduğu gün arkadaşlarına sandviç ısmarlama sözü verdiğini ifade ederek, olay gününe dair şunları anlattı:

"O gün arkadaşlarıyla nehir kenarına gidip yemek yemeğe başlamışlar. Arkadaşlarıyla oturdukları yerin karşısında ABD askerlerinin bulunduğu Azamiye Başkanlık Sarayı vardı. Amerikan askerleri, arkadaşlarıyla yemek yerken oğluma kurşun sıkmış. Kurşunun omuriliğine isabet etmesi sonucu direkt yoğun bakıma alındı, 6 gün sonra hayatını kaybetti."

ABD askerlerinin öldürdüğü oğlunun hayata olumlu bakan, iyiliksever, sosyal biri olduğunu dile getiren acılı baba, oğlunun ayrıca sporcu olduğunu ifade etti.

"Bir daha gelirsen seni de öldürüp nehre atarız dediler"

Ebu Hüseyin, oğlunun ölümü sonrası ateşin açıldığı Sarayın kapısına giderek oğlunun neden öldürüldüğünü sormaya çalıştığını anlatarak, "Bana 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürür Dicle Nehri'ne atarız' dediler. Eve döner dönmez yakınımız olan bir generale telefon açıp durumu anlattım. General bir daha oraya gitmememi istedi ve nehir kıyısında gezenlerin kurşunla öldürülme ihtimalinin olduğunu söyledi." dedi.

ABD'nin 2003 işgaliyle Irak'ı siyasal, mezhepsel ve toplumsal olarak parçaladığını ifade eden Ebu Hüseyin, 2003 yılına kadar Irak'ta tüm bileşenleri kapsayan "ulusal kimlik" anlayışının hakim olduğunu vurguladı.

Iraklı baba, "ABD'liler Irak'taki kültürel ve mezhepsel dokuyu zedeleyerek halkı böldüler. Binlerce çocuk, genç, kadın ve yaşlı bu politikalar yüzünden hayatından oldu. Bir ABD'li asker öldürülünce kaç para tazminat alıyor? Binlerce gencimizi ABD'liler öldürdü ama hiçkimse bunlara tazminat vermedi." ifadelerini kullandı.

Irak yargısından "ABD askerlerinin dokunulmazlığı var" yanıtı

Oğlunun öldürülmesinin ardından Yüksek Yargı Konseyinde, ABD askerlerine karşı dava açtığını belirten Ebu Hüseyin, Konseyden "ABD askerlerine karşı yetki sahibi olmadığı ve onların dokunulmazlıklarının bulunduğu" yanıtını aldığını aktardı.

Ebu Hüseyin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avukatımız, ABD Büyükelçiliğinde bir odanın askerlerin ihlalleri sonucu öldürülenlerin yakınlarının açtığı dava dosyalarıyla dolduğunu aktardı. Bu dosyalar yıllardır tozlanmış durumda orada sonuçsuz olarak duruyor. Öldürülen ABD'lilere tazminat verilirken öldürülen Iraklılara hiçbir tazminat verilmiyor."