Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri Emekli Olmak İstiyor

Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri'nin emekliliğini istediği ileri sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Umeyri'nin emeklilik yazısını ilgili kuruma resmen sunduğu iddia edildi.

Mahkemenin 6 asil ve 3 yedek üyesinin de geçtiğimiz günlerde istifalarını sunduğu öne sürülmüştü.

Yüksek mahkemeden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

61 yaşındaki Casim el-Umeyri, 2021 yılında Irak Meclisinde yapılan oylamayla Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.???????