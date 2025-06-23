Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri Emekli Olmak İstiyor

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Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri'nin emeklilik dilekçesini sunduğu öne sürüldü. Mahkemenin diğer üyelerinin de istifalarını verdiği iddia ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri'nin emekliliğini istediği ileri sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Umeyri'nin emeklilik yazısını ilgili kuruma resmen sunduğu iddia edildi.

Mahkemenin 6 asil ve 3 yedek üyesinin de geçtiğimiz günlerde istifalarını sunduğu öne sürülmüştü.

Yüksek mahkemeden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

61 yaşındaki Casim el-Umeyri, 2021 yılında Irak Meclisinde yapılan oylamayla Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.???????

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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