Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri Emekli Olmak İstiyor
Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri'nin emeklilik dilekçesini sunduğu öne sürüldü. Mahkemenin diğer üyelerinin de istifalarını verdiği iddia ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Casim el-Umeyri'nin emekliliğini istediği ileri sürüldü.
Yerel medyada çıkan haberlerde, Umeyri'nin emeklilik yazısını ilgili kuruma resmen sunduğu iddia edildi.
Mahkemenin 6 asil ve 3 yedek üyesinin de geçtiğimiz günlerde istifalarını sunduğu öne sürülmüştü.
Yüksek mahkemeden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
61 yaşındaki Casim el-Umeyri, 2021 yılında Irak Meclisinde yapılan oylamayla Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.???????
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel