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Irak Yargısı, Eski Meclis Başkanı Halbusi'yi Beraat Ettirdi

Irak Yargısı, Eski Meclis Başkanı Halbusi'yi Beraat Ettirdi
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Irak yargısı, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin 'sahtecilik' suçlamasından beraat ettiğini duyurdu. Halbusi, 2023 yılında görevden alınmıştı ve hakkındaki suçlamalar mahkeme tarafından reddedildi.

Irak yargısı, eski Meclis Başkanı ve Takaddüm Partisi lideri Muhammed Halbusi'yi 2023 yılında görevden alınmasına yol açan "sahtecilik" suçlamasından akladı.

Halbusi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak yargısı, Takaddüm Partisi lideri Muhammed Halbusi'nin kendisine yöneltilen suçlamalardan beraatine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilgili mahkemelerin şikayetleri reddettiği, suçlamaları iptal ettiği ve soruşturmaları kapattığı, bu kararların da Irak Federal Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanarak kesinlik kazandığı ifade edildi.

Halbusi'nin yargılanması Şubat 2023'te, Irak'ın en yüksek yargı mercii olan Yüksek Federal Mahkeme'de başlamıştı.

Yargılama, Milletvekili Leys ed-Duleymi'nin, "Halbusi'nin kendi adına düzenlenmiş sahte bir istifa dilekçesi kullanarak kendisini parlamentodan ihraç ettirdiği" iddiasıyla dava açması üzerine başlatılmıştı.

Duleymi, Ocak 2023'te yasa dışı bir kararla milletvekilliğinin sonlandırıldığını öne sürmüştü.

Halbusi, 2018 yılında Irak Meclis Başkanı olarak seçilmişti. 2022 yılında ise ikinci kez aynı göreve gelmiş ancak 2023 yılı Kasım ayında, Federal Mahkeme, hakkında açılan "sahtecilik" davası sonucunda Halbusi'nin milletvekilliğini sonlandırmıştı.

Takaddüm Partisi lideri Muhammed el-Halbusi, 2018 yılında Irak Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

Halbusi, 2022 yılında ikinci kez aynı göreve gelmiş ancak Kasım 2023'te Federal Mahkeme, hakkında açılan "sahtecilik" davası nedeniyle milletvekilliğini sonlandırmıştı.

Halbusi, 7 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerinde aday olabilecek.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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