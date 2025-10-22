Haberler

Irak ve Türkmenistan, Elektrik Krizini Çözmek İçin Anlaşma İmzaladı

Irak ve Türkmenistan, uzun süredir devam eden elektrik krizini çözmek amacıyla enerji işbirliğini genişletmek üzere bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Türkmenistan'dan günlük 20 milyon metreküp doğalgaz ithalatını kapsıyor.

BAĞDAT, 22 Ekim (Xinhua) -- Irak ve Türkmenistan, Irak'ta uzun süredir devam eden elektrik krizini çözme çabaları kapsamında enerji işbirliğini genişletmeye yönelik anlaşma imzaladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada pazartesi günü imzalanan anlaşmayla her iki ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere enerji ve doğalgaz ithal edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ABD'nin eylül ayındaki baskısı, Irak'ın komşu İran üzerinden Türkmen gazı ithal etme planını çökertmiş ve ülke yönetimini, elektrik şebekesini çalışır durumda tutmak için alternatif kaynaklar aramak zorunda bırakmıştı.

Yıllardır ABD'nin yaptırımlarından muaf tutulan Irak'ın İran'dan elektrik ve yakıt ithal etmesine izin verilmişti. Ancak ABD yönetiminin mart ayında İran'a yönelik "azami baskı" politikası çerçevesinde bu muafiyeti sona erdirmesi enerji seçeneklerini daha da daralttı.

Irak Elektrik Bakanlığı, Ekim 2024'te Türkmenistan'dan İran boru hattı üzerinden günde 20 milyon metreküp doğalgaz ithal etmek için ön anlaşma yaptıklarını duyurmuş, yetkililerse bu anlaşmayı, zor durumda olan elektrik şebekesi için potansiyel bir can simidi olarak nitelendirmişti.

Irak, sahip olduğu muazzam petrol zenginliğine rağmen 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle sonuçlanan ABD öncülüğündeki işgalden bu yana elektrik sağlama konusunda istikrarı yakalayamadı. Milyonlarca insanı pahalı özel jeneratörlere bağımlı hale getiren bu durum, halkın yetersiz hizmetlere yönelik öfkesinin giderek artmasına neden oluyor.

