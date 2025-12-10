Haberler

Irak ve Türkiye arasındaki yeni vize sistemi, Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde törenle tanıtıldı

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Türkiye'ye yönelik yeni elektronik vize sistemi tanıtıldı. Irak Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğiyle geliştirilen sistem, yatırımcı ve iş insanlarına hızlı başvuru imkanı sunuyor.

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Irak ve Türkiye arasında yürürlüğe giren yeni vize sistemi tanıtım töreni düzenlendi.

Büyükelçilikte düzenlenen törene, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Irak Cumhuriyeti Nüfus ve Pasaport Genel Müdürü Nashat Alkhafaji, Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Al-Bahadli ve Iraklı yetkililer katıldı.

?Törende konuşan Büyükelçi Lachmawi, Türkiye'ye yönelik yeni elektronik vize işlemleri sistemine bugün başlandığını duyurdu.

Lachmawi, söz konusu sistemin, Irak Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği sonucunda ortaya çıkarıldığını belirtti.

"Ülke içindeki bir deneyim, ülke dışına da aktarılmış oluyor"

Alkhafaji de Irak'ın "köklü bir dönüşüme girdiğini" vurgulayarak, "Dünden itibaren nüfus işlerinden başlamak üzere kimlikleri elektronik olarak düzenleme işlemlerine başladık." dedi.

Elektronik pasaport işlemlerine de başladıklarını, Irak dışında bu altyapıya sahip Türkiye dahil 20 ülke bulunduğunu bildiren Alkhafaji, Irak'a giriş vizelerinin artık tümüyle elektronik ortamda yapılabileceğini kaydetti.

Alkhafaji, bu hafta bu işlemlere Ankara'da başladıklarını, gelecek hafta da İstanbul'da başlayacaklarını belirterek, "Böylece ülke içindeki bir deneyim, ülke dışına da aktarılmış oluyor." ifadesini kullandı.

Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahadli de konuşmasında, söz konusu vize işlemlerinin ilk kez yatırımcılara ve iş insanlarına verilmek üzere uygulanacağını, başvuruların 24 saatte sonuçlanabileceğini dile getirdi.

Bahadli, "Bu vizede, uzatılma imkanının da bulunduğu bazı özellikler olacak ve tüm bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nden yatırımcı ve iş insanlarının Irak içinde yatırım ve iş yapma imkanlarını kolaylaştırma hedefiyle yapılmaktadır." diye konuştu.

