Haberler

Irak Başbakanı Sudani, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve sınırların korunması konularını ele aldı. Sudani, Suriye'nin toprak ve egemenliğinin önemine dikkat çekerken, Şara da Irak'ın çabalarını takdir etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Sudani ve Şara telefonda görüştü.

Irak'ın Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını koruma konusundaki hassasiyetini vurgulayan Sudani, krizlerin çözümünde diyaloğa başvurulmasının önemine dikkati çekti.

Sudani, Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alınması, Suriye topraklarının birliği ile Suriye devletinin egemenliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da, Suriye'nin iki ülke arasındaki ortak sınırların güvenliğine verdiği önemi dile getirerek, bu konudaki Irak hükümetinin çabalarını ve aldığı tedbirleri takdir ettiklerini belirtti.

Irak ile Suriye arasında, özellikle sınırların korunması ve DEAŞ terör örgütünün kalıntılarının takibi amacıyla güvenlik alanında ikili koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret eden Şara, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması için ortak çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Bayrakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur

Bayrak skandalıyla ilgili DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı