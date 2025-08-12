Irak ve Suriye Enerji İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüşmeler Yaptı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile Kerkük–Baniyas petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesini değerlendirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Bağdat'taki hükümet sarayında Suriye Enerji Bakanı Beşir'i kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, Kerkük–Baniyas petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi olasılığı, hattın mevcut durumunu inceleyecek ortak teknik komite kurulması ve yeniden işler hale getirilmesi için muhtemel seçenekleri değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, Akdeniz kıyısında petrol ve petrokimya sanayi projeleri, iklim değişikliği ile mücadelede işbirliği fırsatları ve Fırat Nehri havzasındaki ortak su kotalarının düzenlenmesi konuları da masaya yatırıldı.

Irak Başbakanı Sudani, ülkesinin Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve her türlü saldırıyı reddettiğini vurguladı.

Suriye Enerji Bakanı Beşir de iki ülke arasındaki ilişkilerin sosyal ve kültürel boyutlarına dikkati çekerek enerji, telekomünikasyon, Avrupa'dan Suriye üzerinden gelen fiber optik kablo, karşılıklı ve ortak yatırımlar gibi alanlarda işbirliği fırsatları bulunduğunu söyledi.

Beşir, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile de görüşmüştü.