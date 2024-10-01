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Irak ve Suriye'de PKK'lı Teröristlere Operasyon

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Irak ve Suriye'de PKK'lı Teröristlere Operasyon
Kaynak: ANKA / Güncel

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