Irak ve Katar Ulaştırma İşbirliğini Güçlendiriyor

BAĞDAT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, konuk Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede ulaştırma alanındaki işbirliğini görüştü.

Sudani'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre iki taraf pazar günkü görüşmede ulaştırma, lojistik ve liman sektörlerinde ortaklık ve yatırımların artırılmasına odaklanarak ikili işbirliğini ve bu işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Açıklamada tarafların, Irak tarafından önerilen Kalkınma Yolu projesinin ilerletilmesi ve ekonomik büyümeyi artırmak için güzergah boyunca entegre girişimler kurma fırsatlarının araştırılmasını görüştükleri belirtildi.

Irak'ın Mayıs 2023'te önerdiği Kalkınma Yolu projesi kapsamında ekonomik entegrasyonu artırmak amacıyla güneydeki Büyük Faw Limanı'nı ülkenin Türkiye sınırına kadar bağlayan güney-kuzey demiryolu ve karayolu koridorunun inşa edilmesi planlanıyor. Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Nisan 2024'te proje kapsamında işbirliği yapmak üzere dörtlü mutabakat zaptı imzalamıştı.

Açıklamada çeşitli düzey ve alanlarda taşımacılık ve ticareti canlandırmak üzere toplu taşıma, liman ve havalimanlarının yönetiminde işbirliğini artırmanın yanı sıra havacılık sektöründeki imkanları genişletme konularının da ele alındığı belirtildi.