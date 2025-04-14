Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgandan skandal savunma
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türk otomotiv sektörünün köklü firmasından korkordato başvurusu
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Irak ve İran Petrol Bakanları İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ve İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Bağdat'ta bir araya gelerek deneyim paylaşımı ve işbirliği anlaşmaları imzaladı. Görüşmede iki ülke arasında çeşitli sektörlerde işbirliği mekanizmaları ele alındı.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ve Bağdat'ı ziyaret eden İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad iki ülke arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Abdulgani ve İran Petrol Bakanı Paknejad, Bağdat'ta görüştü.

Çeşitli sektörlerde işbirliği mekanizmalarının ele alındığı görüşme sonrası iki ülke arasında deneyim paylaşımı ve ortak işbirliğini içeren mutabakat zaptları ve anlaşmalar imzalandı.

Irak Petrol Bakanı Abdulgani, ülkesinin gelecek vadeden doğalgaz yatırım projelerine sahip olduğunu ve petrol türevlerinde yeterlilik sağlamak için çalıştığını belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.