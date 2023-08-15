Irak uyruklu DEAŞ üyesi Samsun'da tutuklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği fotoğraflarla tespit edilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan (35), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir dönem çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği belirlenen Salam Sattar Hasan Hasan'ın İlkadım ilçesinde olduğunu belirledi. Burada farklı bir isimle yabancı uyruklu kişileri de tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Hasan, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)